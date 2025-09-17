Песков: Путин положительно оценил результаты учений «Запад-2025»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин положительно оценил результаты проведенных с 12 по 16 сентября учений «Запад-2025».

«В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений», - сказал Песков в ходе общения с журналистами.



Напомним, Владимир Путин вчера посетил полигон Мулино, находящийся на территории Нижегородской области. Там он наблюдал за ходом основного этапа учений «Запад-2025».

При этом, выступая во вторник на полигоне, президент назвал целью учений «Запад-2025» отработку защиты территориальной целостности Союзного государства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.