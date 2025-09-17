МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: Путин положительно оценил результаты учений «Запад-2025»

Дмитрий Песков объяснил отсутствие на полигоне Мулино начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова - он занимается общей координацией хода спецоперации.
2025-09-17 12:58:53
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин положительно оценил результаты проведенных с 12 по 16 сентября учений «Запад-2025».  

«В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений», - сказал Песков в ходе общения с журналистами.
 

Напомним, Владимир Путин вчера посетил полигон Мулино, находящийся на территории Нижегородской области. Там он наблюдал за ходом основного этапа учений «Запад-2025».  

При этом, выступая во вторник на полигоне, президент назвал целью учений «Запад-2025» отработку защиты территориальной целостности Союзного государства

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #учения #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Запад-2025
