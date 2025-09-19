МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Минобороны России создали учреждение по исследованиям в области РЭБ

Ранее учреждение входило в структуру одного из вузов МО РФ, а теперь оно стало отдельным.
2025-09-19 10:35:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о создании отдельного учреждения по исследованиям в области совершенствования систем радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ. Это сделано в соответствии с решением министра обороны РФ Андрея Белоусова. 

Отмечено, что ранее это учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений российского оборонного ведомства, а теперь оно стало отдельным. 

Учреждение будет проводить военно-научные исследования. В МО РФ отметили, что создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы и обеспечить решение целого комплекса прикладных и научно-технических вопросов. Также это поможет ускорить внедрение разработок и поставку их в войска. 

Ранее сообщалось, что российские разработчики решают задачу внедрения ИИ в управление беспилотными летательными аппаратами. Это необходимо для минимизации ошибок пилотов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #РЭБ #Исследования #Андрей Белоусов #радиоэлектронная борьба
