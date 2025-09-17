Дроноводы разрушили блиндаж с боевиками ВСУ под Красноармейском

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы операторов ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении.

Расчеты БПЛА алейского мотострелкового соединения выявили укрепленный опорный пункт ВСУ в лесополосе на подступах к Красноармейску и нанесли по нему серию ударов. Сначала по позициям противника применялись дроны с системой сброса боеприпасов.

В результате начавшихся возгораний украинские военнослужащие были вынуждены покинуть укрытие. В этот момент по ним последовали точные атаки FPV-дронов.

В ходе боевой работы был разрушен блиндаж и уничтожены огневые точки противника, что обеспечило продвижение штурмовых подразделений на данном направлении.

Ранее Минобороны публиковало кадры боевой работы операторов ударных БПЛА того же соединения. Тогда расчеты FPV-дронов нанесли точечные удары по местам дислокации личного состава противника, технике снабжения и тяжелым гексакоптерам ВСУ. Беспилотники применялись для поражения бронетехники, зданий и средств подвоза имущества, при этом особое внимание уделялось уничтожению крупных дронов противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.