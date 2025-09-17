МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы разрушили блиндаж с боевиками ВСУ под Красноармейском

Операторы беспилотников соединения, сбрасывая боеприпасы по позициям ВСУ, вынуждали противника покинуть укрытие для тушения возгораний блиндажа, а затем наносили точные удары FPV-дронами.
2025-09-17 18:32:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы операторов ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении.

Расчеты БПЛА алейского мотострелкового соединения выявили укрепленный опорный пункт ВСУ в лесополосе на подступах к Красноармейску и нанесли по нему серию ударов. Сначала по позициям противника применялись дроны с системой сброса боеприпасов.

В результате начавшихся возгораний украинские военнослужащие были вынуждены покинуть укрытие. В этот момент по ним последовали точные атаки FPV-дронов.

В ходе боевой работы был разрушен блиндаж и уничтожены огневые точки противника, что обеспечило продвижение штурмовых подразделений на данном направлении.

Ранее Минобороны публиковало кадры боевой работы операторов ударных БПЛА того же соединения. Тогда расчеты FPV-дронов нанесли точечные удары по местам дислокации личного состава противника, технике снабжения и тяжелым гексакоптерам ВСУ. Беспилотники применялись для поражения бронетехники, зданий и средств подвоза имущества, при этом особое внимание уделялось уничтожению крупных дронов противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #FPV-дроны #красноармейское направление
