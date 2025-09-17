Герасимов заявил о наступлении ВС РФ по всем направлениям СВО

Российские Вооруженные силы в зоне проведения специальной военной операции наступают практически на всех направлениях.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении.

«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях», - отметил Герасимов.

Из-за этого противник вынужден перебрасывать в район ведения боевых действий наиболее боеспособные части, уточнил генерал. Это способствует продвижению штурмовых подразделений ВС РФ на других направлениях.

В частности, успешно идет наступление на Краснолиманском направлении. Российские бойцы завершают освобождение Кировска, вошли в населенный пункт Ямполь, выбивают противника из Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.