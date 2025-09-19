Бои за этот огромный лесной массив в районе Кременной шли с осени 2022-го года. Враг удерживал его, не считаясь с потерями, но в итоге штурмовикам группировки «Запад» удалось сломить сопротивление ВСУ. Серебрянское лесничество - десятки гектаров песчаной почвы и вековых сосен. Враг выкопал здесь сеть укреплений и лисьих нор, оборудовал множество скрытых огневых точек.

Интенсивно работали БПЛА противника. Жужжание FPV-дронов было таким, что наши бойцы сравнивали это с нашествием комаров. В то же время в сосновом лесу невозможно было в полной мере использовать тяжелую бронетехнику. Но наши танкисты ежедневно методично разбивали вражеские опорники с расстояния нескольких километров с закрытых огневых позиций.

За время боев была проведена тщательная разведка позиций и расположения войск украинских боевиков. Подразделения 25-ой армии группировки воск «Запад» шквальным артиллерийским огнем, FPV-дронами и сбросами боеприпасов с беспилотников уничтожили огневые точки противника. После артподготовки во вражеские окопы вошли наши штурмовые подразделения. Действовали стремительно. Для зачистки блиндажей использовали противотанковые мины.

«Установили мину на крышу блиндажа, зажгли шнур. Когда произошел взрыв, там живых никого не было. В этот же день мы забрали еще два опорника ВСУ», - рассказал командир взвода штурмового отряда с позывным «Кан».

Стремительное просачивание в боевые порядки украинских националистов позволило зайти в тылы противнику и закрепиться на местности. Находящиеся на рубеже Серебрянского лесничества вражеские подразделения попали в огневой мешок.

«Враг был ошарашен, быстро отступал, поэтому нам удалось дойти до Северского Донца. Противник не мотивирован, дезориентирован, бросал что только можно, отступал в чем придется», - поделился командир штурмового отряда с позывным «Бур».

Мелкие разрозненные группы боевиков сдавались в плен и сразу же становились целью для своих же бывших боевых товарищей.

«Если кто сдается, то они по своим открывают огонь. Ты становишься второй целью, а первой их же подчиненные», - отметил санитар штурмового батальона с позывным «Белый».

Стремительными и скоординированными действиями подразделений западной группировки враг был выбит из лесного массива. А наши бойцы развернули на западных окраинах лесничества на берегу реки Северский Донец российские триколоры, как знак полной зачистки и контроля над этой территории.

За счет рубежей у Серебрянского лесничества держалась оборона ВСУ на всем направлении. Сейчас российские войска усилили давление на Северск, штурмовые группы активно действуют в Ямполе - об этом накануне заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. От Ямполя всего несколько километров до Красного Лимана. Это крупный железнодорожный узел, прикрывающий прямую и самую короткую дорогу на Славянск.