ВС РФ освободили Муравку в ДНР и Новоивановку в Запорожской области

Населенные пункты взяты под контроль подразделениями из состава группировок войск «Центр» и «Восток».
2025-09-19 12:11:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Муравка. Его взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Центр».  

Также сообщается, что за неделю ведения боевых действий подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение формированиям 24 украинских бригад. В зоне ответственности «Центра» за прошедшую неделю неприятель потерял до 3 330 боевиков. Еще враг лишился двух танков, 29 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 13 артиллерийских орудий. 

Помимо этого, удалось освободить Новоивановку на территории Запорожской области. Это заслуга подразделений группировки войск «Восток». 

Что же до недельных успехов «Востока», то отмечено огневое поражение, нанесенное боевикам и технике 11 украинских бригад и одного штурмового полка. Всего же враг в зоне ответственности этой нашей группировки потерял более 1 860 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 84 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Еще удалось уничтожить пять неприятельских станций РЭБ и три склада боеприпасов и материальных средств. 

Также российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры боев за Серебрянское лесничество. Ранее о том, что противник выбит с его территории, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #освобождение #запорожская область #Новоивановка #Муравка
