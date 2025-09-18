МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов встретился с начальником Главного штаба ВС Нигерии

Кристофер Гвабин Муса отметил, что для Вооруженных сил Нигерии было важно присутствовать на учениях «Запад-2025».
2025-09-18 17:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с начальником Главного штаба Вооруженных сил Нигерии генералом Кристофером Гвабином Мусой. Об этом сообщает МО РФ. 

Стороны в ходе состоявшихся переговоров обсудили актуальные и перспективные направления взаимодействия военных ведомств Российской Федерации и Федеративной Республики Нигерия в оборонной сфере.

Белоусов поздравил членов делегации Минобороны Нигерии с приближением 65-й годовщины этой страны. Помимо этого, он поблагодарил Кристофера Гвабина Мусу за участие представителей Нигерии в совместных стратегических учениях «Запад-2025» в качестве наблюдателей.

«Также министр обороны РФ передал наилучшие пожелания министру обороны Федеративной Республики Нигерия Мохаммеду Абубакару», - говорится в сообщении. 

Андрей Белоусов, помимо этого, отметил решительные и профессиональные действия нигерийских военнослужащих в борьбе против экстремистов. 

Кристофер Гвабин Муса в свою очередь выразил благодарность и признательность от имени президента Нигерии за организацию встречи. Он отметил, что прошедшие учения «Запад-2025» были проведены отлично. Они дали возможность нигерийским военным увидеть, как ведутся современные боевые действия. 

Начальник Главного штаба добавил, что для ВС Нигерии было особенно важно присутствовать на этих учениях ввиду того, что они проходят этап модернизации. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #Нигерия #встреча #Андрей Белоусов #Кристофер Гвабин Муса
