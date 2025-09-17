В Госдуме анонсировали новые меры поддержки для участников СВО

Все участники спецоперации получат право на бесплатный проезд до места военно-врачебной комиссии и обратно. Новые меры поддержки военнослужащих готовят в Госдуме РФ, рассказал «Звезде» глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Кроме того, в эту сессию депутаты планируют принять проект, который позволит вдовам бойцов получать образование на льготных условиях.

«У нас вот на вчерашний день было уже 139 различных законов, которые так или иначе работали в поддержку военнослужащих. Прежде всего, речь, конечно, об участниках СВО, их родных, близких, ветеранах. Мы продолжим это делать, у нас есть еще несколько наработок», - сказал председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Также к первому чтению готов законопроект о круглогодичном призыве. Документ одобрил думский комитет по обороне. Так, отбор, в том числе медосвидетельствование и заседания призывной комиссии, предлагается проводить в течение всего года. А отправлять срочников к местам службы будут как и раньше, два раза в год - весной и осенью.