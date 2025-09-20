Ночью над регионами России сбили 149 беспилотников

Российские военнослужащие перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников, говорится в утренней сводке Минобороны. Это данные за период с 23.00 19 сентября до 06.00 20 сентября.

Больше всего летательных аппаратов самолетного типа системы ПВО обезвредили в Ростовской области - 40 штук. 27 украинских дронов нейтрализовали в Саратовской области, 18 - в Брянской, 15 - в Самарской области.

Кроме того, 12 аппаратов уничтожили в Крыму, восемь - в Волгоградской области, четыре - в Белгородской области. По два беспилотника сбито в Воронежской и Калужской областях, по одному - в Курской, Смоленской и Нижегородской областях.

Еще 15 летательных аппаратов уничтожены над акваторией Черного моря и три - над акваторией Азовского моря.

Накануне четыре беспилотника за ночь сбили над Крымом.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.