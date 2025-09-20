МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ночью над регионами России сбили 149 беспилотников

Больше всего летательных аппаратов системы ПВО обезвредили в Ростовской области - 40 штук.
2025-09-20 08:53:59
© Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников, говорится в утренней сводке Минобороны. Это данные за период с 23.00 19 сентября до 06.00 20 сентября.

Больше всего летательных аппаратов самолетного типа системы ПВО обезвредили в Ростовской области - 40 штук. 27 украинских дронов нейтрализовали в Саратовской области, 18 - в Брянской, 15 - в Самарской  области.

Кроме того, 12 аппаратов уничтожили в Крыму, восемь - в Волгоградской области, четыре - в Белгородской области. По два беспилотника сбито в Воронежской и Калужской областях, по одному - в Курской, Смоленской и Нижегородской областях.

Еще 15 летательных аппаратов уничтожены над акваторией Черного моря и три - над акваторией Азовского моря.

Накануне четыре беспилотника за ночь сбили над Крымом.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Украина #беспилотники #Саратовская область #Ростовская область #Брянская область #ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 