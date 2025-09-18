Ночью над пятью регионами РФ сбили 43 украинских дрона

За прошедшую ночь российские силы ПВО перехватили 43 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над пятью регионами России. Большинство беспилотников ВСУ уничтожили над Ростовской (23) и Волгоградской (11) областями.

Пять БПЛА российская армия перехватила над Курской областью, три дрона - над территорией Республики Крым и один - над Белгородской областью.

Прошлой ночью дежурные средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников. Их уничтожили над четырьмя регионами России. Большая часть БПЛА была перехвачена над Ростовской и Брянской областями.

Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.