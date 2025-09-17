Дроны уничтожили пункты управления и ретрансляторы ВСУ под Красноармейском

Расчеты ударных беспилотников 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии Южного военного округа нанесли удары по пунктам БПЛА противника, а также по антеннам и ретрансляторам связи на Красноармейском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, одной из приоритетных задач спецподразделений является выявление и уничтожение пунктов управления дронами ВСУ. Разведданные о местоположении объектов оперативно передаются операторам ударных беспилотников.

Эти операторы, в свою очередь, наблюдают за передвижением расчетов противника. Обнаружив укрытия и места дислокации, наносят удары.

Отдельное внимание уделяется антеннам связи и ретрансляторам. Их уничтожение, отмечают в Минобороны, значительно снижает интенсивность вылетов вражеских беспилотников и вынуждает операторов ВСУ размещать свои позиции ближе к линии боевого соприкосновения, что делает их более уязвимыми.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.