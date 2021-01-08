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Военные России и Турции провели первое в новом году совместное патрулирование в Сирии

Светлана Головина
Алексей Алексеев
03:00 08.01.2021
Военнослужащие прошли маршрут протяженностью 50 километров и провели мониторинг пяти населенных пунктов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские и турецкие военнослужащие провели первое в 2021-м году совместное патрулирование возле сирийско-турецкой границы в провинции Эль-Хасеке. Таким образом, Москва и Анкара в новом 2021 году продолжили выполнение пунктов подписанного 22 октября 2019 года в Сочи совместного меморандума.

Подготовкой к новому патрулированию занимался совместный координационный центр. Основными задачами Центра являются организация взаимодействия с турецкой стороной для контроля за соблюдением режима прекращения огня и совместного патрулирования военнослужащими двух стран. Между российским Центром и турецкой стороной функционирует специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия.

Уточняется, что составлением маршрутов проведения патрулирования и согласованием с противоположной стороной занимались российские военные. Для преодоления языкового барьера с турецкими коллегами в штате координационного центра находятся российские военные переводчики.

Бронированные машины российской военной полиции и вооруженных сил Турции встретились на погранпереходе Дейруна-Ага в десятках километров от города Камышлия. Старшие колонн от двух стран уточнили маршрут движения, порядок построения совместной колоны и организации связи в ней.

Сводная колонна техники состояла  из девяти машин. Военнослужащие прошли маршрут протяженностью 50 километров, а также провели мониторинг пяти населенных пунктов.

Всего в патрулировании приняли участие около 80 военнослужащих обеих стран. Бронеколонна совместных сил состояла из автомобилей «Тигр», «Рысь», «Тайфун» и Kirpi II. Безопасность движения совместной российско-турецкой колонны с воздуха обеспечивали  вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35 армейской авиации ВКС России.

Целью патрулирования на северо-востоке Сирии был контроль соблюдения режима прекращения огня, а также - убедиться в отсутствии незаконных вооруженных формирований.

Помимо населенных пунктов мониторингу подлежали нефтяные поля, поскольку ранее провинция Эль-Хасеке была одним из перспективнейших промышленных районов страны. В результате войны вышки стоят без движения, а объем добычи нефти упал более чем в 20 раз.    

Задачей российских и турецких военных в ходе первого в новом году патрулирования было убедиться в том, что на территории вдоль границы с Турцией нет курдских отрядов самообороны, так как совместным меморандумом  определена 30-километровая свободная от вооруженных подразделений зона.

«Патрулированию предшествовала тщательная подготовка вооружения и военной техники, личного состава, работа координационного центра. Патрулирование прошло в штатном режиме, без происшествий», - отметил старший колонны ВС РФ Сергей Замай.

После завершения патрулирования военнослужащие провели совещание, обсудив маршрут следующего совместного мероприятия.

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