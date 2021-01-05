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Военнослужащие Восточного военного округа примут участие в 32 конкурсах Армейских игр

Алена Миронова
07:15 05.01.2021
Первые этапы конкурсов начались уже с 21 декабря.
Военнослужащие Восточного военного округа примут участие в 32 конкурсах Армейских игр
© Фото: Минобороны России

В 2021 году военнослужащие Восточного военного округа примут участие в 32 конкурсах, которые входят в программу международных Армейских игр. В соединениях и воинских частях округа с 21 декабря уже начались первые этапы конкурсов.

В 2020 году по результатам проведенных окружных этапов лучшие результаты показало общевойсковое объединение в Республике Бурятии. На втором месте общевойсковое объединение в Приморском крае, на третьем – армейский корпус на Сахалине.

Во Всеармейских соревнованиях команды военного округа заняли 5 первых (в 2019 году – всего три), 4 вторых и 6 третьих мест.

Признанными лидерами военнослужащие Восточного военного округа стали в конкурсах «Снайперский рубеж», «Глубина», «Полевая кухня», «Верный друг», «Соколиная охота». Второе место заняли в состязаниях «Суворовский натиск», «Кубок моря», «Авиадартс», «Эльбрусское кольцо». Третье место – в конкурсах «Танковый биатлон», «Мастер артиллерийского огня», «Безопасная среда», «Военном ралли», «Военно-медицинская эстафета», «Уверенный прием».

Особенно следует отметить соединение специального назначения. Снайперы спецназа продолжительное время составляют основу команды ВВО, занявшей в 2020 году два первых места по результатам всеармейского этапа конкурса «Снайперский Рубеж».

В конкурсе «Танковый биатлон» два экипажа Восточного военного округа также стали чемпионами «АрМИ-2020» в составе сборной команды Российской Федерации.

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