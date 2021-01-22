Истребители МиГ-31 в ходе учений на Камчатке предотвратили «нарушение» воздушной границы России

Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват условного противника в ходе учений на Камчатке.

Роль «нарушителя» воздушной границы РФ исполнил истребитель МиГ-31, который имитировал проникновение в воздушное пространство для нанесения ракетного удара. Самолет выполнял полет на сверхзвуковой скорости и на большой высоте.

Перехват также осуществлялся экипажем истребителя МиГ-31. Летчики выполнили поиск и классификацию цели, а затем произвели электронный пуск ракет. По данным объективного контроля цель была уничтожена на заданном рубеже.

Учения летчики провели в честь профессионального праздника - Дня авиации противовоздушной обороны, который отмечается 22 января.