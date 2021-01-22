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Истребители МиГ-31 в ходе учений на Камчатке предотвратили «нарушение» воздушной границы России

Алексей Курильченко
05:00 22.01.2021
Маневры прошли в честь Дня авиации противовоздушной обороны.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват условного противника в ходе учений на Камчатке.

Роль «нарушителя» воздушной границы РФ исполнил истребитель МиГ-31, который имитировал проникновение в воздушное пространство для нанесения ракетного удара. Самолет выполнял полет на сверхзвуковой скорости и на большой высоте.

Перехват также осуществлялся экипажем истребителя МиГ-31. Летчики выполнили поиск и классификацию цели, а затем произвели электронный пуск ракет. По данным объективного контроля цель была уничтожена на заданном рубеже.

Учения летчики провели в честь профессионального праздника - Дня авиации противовоздушной обороны, который отмечается 22 января.

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