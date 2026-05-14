Комвзвода РСЗО «Град» рассказал, как на работу влияют времена года

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки «Север» уничтожил укрепления и скопление живой силы ВСУ в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, подразделения группировки «Север» продолжают расширять полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Ежесуточно наши бойцы продвигаются вперед. Они теснят противника от госграницы. Их главная цель - обеспечить безопасность мирного населения.

Артиллерийские подразделения группировки «Север» планомерно уничтожают врага. В ходе расширение полосы безопасности наши военные применяют буксируемую, самоходную артиллерию и РСЗО.

Артиллеристы, работая совместно с операторами беспилотников уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции вражеской артиллерии, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ на Харьковском направлении.

«В наших реалиях, когда противник работает вглубь России, хочется отодвинуть фронт, продвинуться вперед. Чтобы по тылам, по гражданскому населению противник не смог работать», - поделился командир взвода с позывным «Степь».

Он объяснил что сейчас, когда наступает лето, лесные массивы и рощи будут спрятаны листвой. В такое время, как никогда в другое время года, будет работать ствольная и реактивная артиллерия, минометы. Когда придет осень и листва опадет, резко увеличится количество БПЛА и FPV-дронов, но пока лето - очень плотно будет работать артиллерия.

«Мы не уступаем, особенно в работе, в ее качестве, и, в первую очередь, в подготовке. Сколько бы ты не служил в подразделении - каждый день пытаемся развиваться, находить новые способы. Каждый день учиться», - отметил Степь.

На этот раз один из расчетов РСЗО «Град» 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уничтожил укрепления и скопление живой силы боевиков. Цели были выявлены оператором разведывательного дрона. При детальном изучении и доразведке района, было обнаружено скопление живой силы и техники врага. Координаты тотчас передали командованию артиллерийского подразделения.

Прозвучала команда «К бою!» Боевая машина выдвинулась на огневую позицию. Для наведения направляющих понадобилось не более нескольких минут.

По заданному квадрату ударили осколочно-фугасными реактивными снарядами. В результате боевой работы расчета «Града» противнику был нанесен значительный урон. Это привело к нарушению управления подразделениями ВСУ. Кадры объективного контроля, получаемые с дронов, позволили убедиться в уничтожении всех целей.

«Сейчас с неба производятся сбросы, работают дроны-камиказде, для этого устанавливается РЭБ, усиливается кабина броней, чтобы спасти жизнь водителю, командиру боевой машины, наводчику», - рассказал водитель боевой машины РСЗО «Град» с позывным «Зеля».

Он объяснил, что «Грады» - самая «жирная цель» для противника. Боевики постоянно пытаются вычислить места работы РСЗО, постоянно пытаются атаковать.

«Она проста в использовании. Никакой электроники не имеется. Установку включить легко, не надо никаких высших образований, чтоб пользоваться этой машиной», - заключил Зеля.

После выполнения задачи реактивщики не задерживаются на месте. Свои машины они прячут так, что их не видно с воздуха ни днем, ни ночью.

Ранее в Минобороны показал, как расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки «Центр» уничтожил передовой пункт управления ВСУ на Днепропетровском направлении. Цель была поражена высокоточным боеприпасом «Краснополь-М2» на дистанции более 19 километров. Удар нанесли военнослужащие 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 2-й гвардейской общевойсковой армии.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.