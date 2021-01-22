Авиапарк ЦВО пополнится модернизированными МиГ-31БМ до конца 2021 года

Пять истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ до конца года поступят на вооружение Центрального военного округа после проведения ремонта и модернизации, сообщает пресс-служба ЦВО.

«При модернизации будет обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысит их боевые возможности. По прибытии на военный аэродром самолеты заступят на боевое дежурство по охране воздушных границ Российской Федерации», - говорится в сообщении.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 начались в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-5.