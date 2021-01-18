Армия Спецназ ВВО захватил базу «противника» в Хабаровском крае: кадры маневров Андрей Аркадьев Особое внимание при проведении учений было уделено маскировке и скрытному перемещению. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Спецназ Восточного военного округа принял участие в масштабных маневрах в Хабаровском крае. Бойцам поставили задачу захватить базу условного противника. Особое внимание уделили маскировке и скрытному перемещению. Военнослужащие должны были незаметно подкрасться к позициям врага и уничтожить огневые точки. Подразделения спецназа на армейских грузовиках проникли в тыл, организовали засаду и успешно выполнили задание, а позже совершили марш-бросок по лесистой местности в точку эвакуации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика