Миротворцы РФ на наблюдательных постах в Лачинском коридоре получили вакцину от COVID-19
В течение суток выездные бригады медиков провели вакцинацию около 100 военнослужащих.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В Нагорном Карабахе на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения сторон российские военные медики приступили к вакцинированию миротворцев РФ.
В течение суток выездные бригады медиков Российского миротворческого контингента провели вакцинацию около 100 военнослужащих на трех наблюдательных постах в Мартунинском и Мардакердском районах.
В Нагорный Карабах доставлено около двух тысяч доз вакцины. Планируется, что в период с 14 по 31 января всему личному составу миротворцев будет введен первый компонент вакцины, с 1 по 21 февраля – второй компонент.