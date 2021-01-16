Армия Миротворцы РФ на наблюдательных постах в Лачинском коридоре получили вакцину от COVID-19 Тамара Астапенкова В течение суток выездные бригады медиков провели вакцинацию около 100 военнослужащих. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Нагорном Карабахе на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения сторон российские военные медики приступили к вакцинированию миротворцев РФ. В течение суток выездные бригады медиков Российского миротворческого контингента провели вакцинацию около 100 военнослужащих на трех наблюдательных постах в Мартунинском и Мардакердском районах. В Нагорный Карабах доставлено около двух тысяч доз вакцины. Планируется, что в период с 14 по 31 января всему личному составу миротворцев будет введен первый компонент вакцины, с 1 по 21 февраля – второй компонент. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика