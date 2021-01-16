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За минувшие сутки в Карабах вернулись еще 177 беженцев

Ян Брацкий
20:35 16.01.2021
Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.
За минувшие сутки в Карабах вернулись еще 177 беженцев
© Фото: Минобороны России
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За минувшие сутки в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись еще 177 беженцев. Колонну автобусов из Армении в Степанакерт сопроводили российские миротворцы. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

«Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь и восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. За сутки обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 177 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 49 638 человек», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российские военнослужащие продолжают в круглосуточном режиме отслеживать обстановку и осуществлять контроль за соблюдением режима прекращения огня. Продолжается работа по разминированию территории Карабаха. С 23 ноября саперы обследовали 530 гектаров и обезопасили более 201 километра дорог. Миротворцы проверили 751 дом и обезвредили 23 530 взрывоопасных объектов.

Полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе объявлено 10 ноября 2020 года в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении. Для контроля за соблюдением договоренностей в непризнанной республике находится миротворческий контингент Российской Федерации.

Ранее на переговорах в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном  и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский лидер Владимир Путин предложил обсудить новые шаги по ключевым направлениям урегулирования в Нагорном Карабахе.

По мнению Путина, особого внимания заслуживают вопросы разблокирования экономических, транспортных и торговых связей, открытие границ. По словам российского президента, этими вопросами могут заняться члены трехсторонней рабочей группы под председательством глав России, Азербайджана и Армении.

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