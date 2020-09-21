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В рамках СКШУ «Кавказ-2020» мотострелки ЮВО навели переправы для форсирования водных преград

Тамара Астапенкова
13:10 21.09.2020
В ходе учений командиры подразделений будут отрабатывать вопросы взаимодействия на марше и в районе выполнения учебно-боевой задачи.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной на Северном Кавказе, приступили к совершению маршей в районы сосредоточения.

За несколько часов подразделения материально-технического обеспечения ЮВО навели паромную и понтонную переправы через реку шириной около 500 метров. Также был восстановлен железнодорожный мост, ранее разрушенный авиацией условного противника. Мотострелковые подразделения при поддержке инженеров и армейской авиации преодолели водные преграды и продолжили марши в районы выполнения задач.

В ходе учений командиры подразделений будут отрабатывать вопросы взаимодействия на марше и в районе выполнения учебно-боевой задачи. Особое внимание будет уделяться отработке действий подразделений противовоздушной обороны по отражению ударов авиации условного противника и взаимодействию с комплексами беспилотных летательных аппаратов.

На заключительном этапе учений запланированы боевые стрельбы из вооружения самоходных гаубиц «Мста-С», танков Т-72Б3, гранатометов и стрелкового оружия.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут с 21 по 26 сентября на внутренних полигонах Южного военного округа, наземных авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

В общей сложности к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек. При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учениях, проводимых под единым оперативным командованием, составит до 12 900 военнослужащих. В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. В качестве наблюдателей планируют принять участие представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

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