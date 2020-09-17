Военные РФ и Белоруссии на учениях под Брестом провели первые артиллерийские стрельбы

Российские и белорусские военнослужащие в рамках учений «Славянское братство - 2020» провели первые совместные стрельбы артиллерии на полигоне Брестский в Белоруссии, сообщили в Минобороны России.

«Псковские десантники, на вооружении которых состоят 122-мм гаубицы Д-30 и 120-мм самоходные артиллерийские орудия 2С9 "Нона-С", метким огнем по различным целям, установленных на различных расстояниях уничтожили пункты управления и огневые точки условного противника на незнакомой местности», - говорится в сообщении.

В учениях «Славянское братство» задействовано около 170 единиц российской и белорусской техники, в том числе шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД ВКС России, один Ил-76 и несколько вертолетов ВВС Белоруссии.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. «искренний, прямой») создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.