В Петербурге прошла конференция, посвященная экспедиции Северного Ледовитого океана 1910-1915 годов

В Санкт-Петербурге в здании Адмиралтейства под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова проведена конференция, посвященная 105-летию со дня завершения гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач».

В конференции приняли участие вице-президент Русского географического общества Кирилл Чистяков, директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Сергей Чечулин, советник генерального директора АО «РЭП Холдинг» Геннадий Маркелов, начальник управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1-го ранга Константин Сперанский, начальник управления штаба Северного флота полковник Сергей Чуркин, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, начальник высокоширотной арктической экспедиции Владимир Соколов, директор АНО «Арктический просветительский центр» Андрей Бертош, потомки и родственники известного исследователя Арктики контр-адмирала Б.А. Вилькицкого - Татьяна Борисова, Павел Тихомиров, Ирина, Анастасия и Юлия Тихомировы, представители Центра Русского географического общества при Главном командовании ВМФ России, представители Главного командования ВМФ, военного учебно-научного центра ВУНЦ ВМФ, курсанты военно-морских учебных заведений, епископ Нарьян-Марский и Мезенский, руководитель Патриаршего проекта «Русская Арктика» Иаков.

В своем вступительном слове главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил, что конференция, посвященная памятному историческому событию - 105-летию со дня завершения гидрографической экспедиции под руководством Бориса Андреевича Вилькицкого на ледокольных пароходах «Вайгач» и «Таймыр», которые впервые совершили переход Северным морским путем из Владивостока в Архангельск, - очень актуальна сегодня и имеет огромное значения в свете того, что ВМФ России активно осваивает Арктическую зону.

Эта конференция подводит итоговую черту в деятельности незаслуженно забытой экспедиции, которую принято называть гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана 1910-1915 годов (сокращенно ГЭСЛО). Это была первая комплексная научная экспедиция по исследованию Арктики на специально построенных для этой цели ледокольных судах.

В своем выступлении на конференции адмирал Николай Евменов особо подчеркнул, что в ходе экспедиции в 1913 году была открыта Северная Земля (тогда Земля императора Николая II), что стало значительным географическим открытием на земном шаре. Выполнен большой комплекс гидрографических, метеорологических, аэрологических и ледовых исследований, а также наблюдений за уровнем моря и течениями.

«Сейчас, когда Арктические районы вызывают повышенный интерес ведущих государств мира, мы обязаны помнить отважных русских моряков, патриотов своего дела и своей страны, тех, кому принадлежит приоритет в освоении полярных просторов», - сказал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, выступая на конференции.

По информации главкома ВМФ, в день проведения этого важнейшего мероприятия был произведен полуденный выстрел из пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, состоялось возложение венков на Смоленском православном кладбище к семейному некрополю Вилькицких.