На объектах Минобороны РФ начался отопительный период 2020-2021 годов

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России начало подачу тепла в воинские части и соединения, дислоцирующиеся в 14 субъектах Российской Федерации. Тепло поступает на объекты Красноярского края, Мурманской, Архангельской, Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Вологодской областей, республик Коми, Саха (Якутия), Бурятия, Тыва, Удмуртская, Ненецкого и Чукотского автономных округов.

По сообщению пресс-службы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, в зимний режим эксплуатации введены около 200 котельных и 21 центральный тепловой пункт. Все объекты теплоснабжения вышли на заданные параметры без срывов, технологических нарушений и в установленные сроки. Всего силами специалистов четырнадцати филиалов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России к зимнему периоду эксплуатации осуществлена подготовка более чем 63 тысяч объектов жилищно-казарменного фонда, 4,4 тысяч объектов жилищного фонда, свыше 4 тысяч котельных и центральных тепловых пунктов, 8,2 тысяч км тепловых сетей, 2 тысяч артезианских скважин, 1,8 тысяч водонасосных и канализационных насосных станций, 13,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения.

Во всех филиалах ФГБУ «ЦЖКУ» работают оперативно-диспетчерские службы, для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций создано свыше 300 аварийно-ремонтных бригад общей численностью более 5 тысяч человек, которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной и инженерной техникой.

Накоплен необходимый аварийный запас трубной продукции, узлов и агрегатов для объектов теплового хозяйства, в готовности находятся мобильные котельные установки.