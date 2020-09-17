Армия Шойгу сообщил, что ВВО выполнил план по набору контрактников в этом году Андрей Аркадьев Министр отметил положительную динамику в комплектовании соединений и воинских частей военнослужащими по контракту. © Фото: Минобороны России Восточный военный округ (ВВО) набрал 11 тысяч военнослужащих по контракту, выполнил план по набору на 100%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «С начала года отобрано около 11 тысяч человек. План набора выполнен на 100%», - сказал он на заседании коллегии военного ведомства. Министр отметил положительную динамику в комплектовании соединений и воинских частей военнослужащими по контракту. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует