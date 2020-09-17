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Минобороны: Северный флот выполняет план подготовки на 2020 год с опережением

Кирилл Васин
12:57 17.09.2020
По словам министра, проведено 3 797 зачетных мероприятий, половина из них - с применением оружия. Также завершена подготовка разнородной группировки сил флота.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вступительном слове на открытой части заседания Коллегии Минобороны рассказал об организационных мероприятиях, запланированных на Северном флоте до конца года.

«В текущем году запланировано свыше 20 значительных организационно-штатных мероприятий, включая формирование экипажей, поступающих в боевой состав флота надводных кораблей и подводных лодок. План подготовки на 2020 год выполняется с опережением», - сказал Шойгу.

По его словам,  проведено 3 797 зачетных мероприятий, половина из них - с применением оружия. Также завершена подготовка разнородной группировки сил флота.

Министр подчеркнул, что во взаимодействии с дальней авиацией отработана практическая стрельба из всех видов оружия. Осуществлено восемь боевых походов кораблей с посещением 12 иностранных портов, а в районе Норильска прошло межвидовое тактическое учение с выполнением задач по усилению охраны, обороны важных объектов и «уничтожению незаконных вооруженных формирований».

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