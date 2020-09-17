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Шойгу: два зенитных ракетных полка ВВО перевооружат на комплексы С-400

Андрей Аркадьев
12:03 17.09.2020
До конца года округ получит свыше 500 единиц новой и модернизированной техники.
Шойгу: два зенитных ракетных полка ВВО перевооружат на комплексы С-400
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Два зенитных ракетных полка будут перевооружены на комплексы С-400 и два зенитных ракетных дивизиона на комплексы «Бук-М1-2» в Восточном военном округе до конца года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«До конца года округ получит свыше 500 единиц новой и модернизированной техники. Это позволит перевооружить 14 формирований, в частности два зенитных ракетных полка -
на комплексы С-400 и два зенитных ракетных дивизиона - на комплексы "Бук-М1-2"», - отметил он.

С-400 «Триумф» -  российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию для прикрытия авиабазы Хмеймим. 

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