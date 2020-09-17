Армия Шойгу: в Арктике сохраняется тенденция к осложнению военно-политической обстановки Кирилл Васин Министр отметил, что для укрепления обороноспособности РФ и обеспечения национальных интересов России в Арктике активно развивается Северный флот. © Фото: Минобороны РФ Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вступительном слове на открытой части заседания Коллегии Минобороны рассказал о сохранении в Арктике тенденции к осложнению военно-политической обстановки. «Прежде всего это связано с нарастанием конкуренции между ведущими государствами мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям», - заявил Шойгу. Он отметил, что для укрепления обороноспособности РФ и обеспечения национальных интересов России в Арктике активно развивается Северный флот. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует