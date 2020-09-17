Шойгу: в Арктике сохраняется тенденция к осложнению военно-политической обстановки
Министр отметил, что для укрепления обороноспособности РФ и обеспечения национальных интересов России в Арктике активно развивается Северный флот.
© Фото: Минобороны РФ
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вступительном слове на открытой части заседания Коллегии Минобороны рассказал о сохранении в Арктике тенденции к осложнению военно-политической обстановки.
«Прежде всего это связано с нарастанием конкуренции между ведущими государствами мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям», - заявил Шойгу.
Он отметил, что для укрепления обороноспособности РФ и обеспечения национальных интересов России в Арктике активно развивается Северный флот.