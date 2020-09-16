Су-27 поднялся в воздух из-за разведчика ВВС Великобритании над нейтральными водами Черного моря

Российскими средствами контроля воздушного пространства 16 сентября над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель.

Для ее опознавания и недопущения Государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании.

После разворота иностранного самолета-разведчика от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения Государственной границы Российской Федерации самолетом ВВС Великобритании не допущено.