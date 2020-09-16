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Огонь артиллерии: расчеты «Градов» и «Мста-С» уничтожили колонну «врага» в Нижегородской области

Андрей Аркадьев
17:06 16.09.2020
В стрельбе приняло участие свыше 600 военнослужащих, было задействовано порядка 150 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Расчеты реактивных систем залпового огня РСЗО «Град» и самоходных артиллерийских установок САУ «Мста-С» уничтожили колонну техники условного противника во время учений на полигоне Мулино Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

По замыслу учений, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили на удалении более десяти километров технику противника и передали разведданные на командный пункт.

Для их уничтожения были задействованы САУ «Мста-С», а расчеты РСЗО «Град» завершили уничтожение резервов, выдвигающихся из глубины.

«В рамках тактико-специальных учений артиллеристы танковой армии ЗВО отработали уничтожение живой силы противника, совершенствовали навыки по расчету координат целей, а также взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, артиллеристы оборудовали и замаскировали позиции», - говорится в сообщении.

В стрельбе приняло участие свыше 600 военнослужащих, было задействовано порядка 150 единиц техники.

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