Иностранные военные прибывают в РФ на учение «Кавказ-2020»

Воинские контингенты зарубежных стран прибывают в Россию для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», сообщает Министерство обороны РФ.

Военнослужащие из Белоруссии приступили к оборудованию полевого лагеря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, подготовке вооружения и военной техники. В ближайшее время они приступят к тренировкам.

Все прибывшие военнослужащие сдают тест на наличие коронавирусной инфекции. Их вооружение, обувь и одежда обрабатываются дезинфицирующими средствами. У иностранных гостей измеряют температуру тела.

Также на военный аэродром в Астраханской области самолетами Y-20 доставлена вторая группа военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Китайские военные уже развернули на полигоне Капустин Яр свой полевой лагерь и оборудовали его всем необходимым. Представители руководящего состава воинского контингента НОАК приняли участие в рабочих совещаниях по организации качественного взаимодействия между органами военного управления всех участников предстоящего учения.