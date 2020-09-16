Российские Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря
Экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали Су-27 ВКС России, а также истребители иностранных государств.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.