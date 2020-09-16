Мотострелки уничтожили «боевиков» на учениях под Самарой

На Рощинском полигоне в Самарской области прошли учения, во время которых единственная в Сухопутных войсках миротворческая мотострелковая бригада вступила в бой с условными террористами.

Боевиков обнаружили с помощью беспилотников. Военнослужащие на бронетранспортерах совершили марш в назначенный район и заняли там оборону.

Огнем из гранатометов они остановили бронетехнику, а потом из штатного вооружения уничтожили уцелевшие группы террористов.