Гонка с препятствиями: как на конкурсе «Страж порядка» выбирали лучший патрульный наряд
Лучший результат в испытании показали военные полицейские из России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Лучший патрульный наряд выявляли на третьем этапе конкурса АрМИ «Страж порядка» в парке «Патриот». Военным полицейским из России, Армении и Ирана пришлось проявить самые разносторонние навыки.
Подбадриваемые холостыми очередями на полосе препятствий, участники бежали, ползли, облачались в костюмы химзащиты, сдавали нормативы РХБЗ и сборки оружия. После стрельбы, надев бронежилеты и шлемы, пускались в автопогоню за преступниками. Затем оказывали медицинскую помощь условно раненому товарищу.
Лучший результат в испытании показали военные полицейские из России.