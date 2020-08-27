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Сборная России показала лучший результат в четвертом заезде первого дивизиона в «Танковом биатлоне»

Ян Брацкий
12:16 27.08.2020
В заездах принимали участие третьи экипажи команд из России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.
Сборная России показала лучший результат в четвертом заезде первого дивизиона в «Танковом биатлоне»
© Фото: ТРК Звезда

Российские танкисты показали лучший результат в четвертом заезде первого дивизиона  на конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Международных армейских игр.

На старт вышли третьи экипажи боевых машин из России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Финишировали механики-водители в том же порядке.

Россияне показали лучшее время на финише (19:37). При этом наш танк разгонялся на прямых отрезках сложной трассы до 77 километров в час. Танкисты из Казахстана пересекли финишный створ вторыми (25:53), военнослужащие из Узбекистана прибыли третьими (28:02), последним, в клубах пыли, остановился танк участников из Киргизии (38:26).

Поддерживать наших военнослужащих можно из дома. Сайт телеканала «Звезда» ведет прямые трансляции заездов. 

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