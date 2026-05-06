МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы сорвали ротацию штурмовиков ВСУ в Запорожской области

Беспилотники уничтожили подкрепление противника на пути следования к позициям.
06-05-2026 07:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали доставку штурмовых групп ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дроны-разведчики обнаружили перемещение бронетехники боевиков в Запорожской области. Противник пытался провести ротацию на линии боевого соприкосновения.

Координаты целей были переданы расчетам ударных дронов войск беспилотных систем. Операторы FPV-дронов точными ударами поразили технику в пути, а также машины, застрявшие после подрыва на минах.

Взаимодействие расчетов ударных и разведывательных БПЛА, выдача координат целей, контроль поражения осуществлялись в режиме реального времени с использованием штатных отечественных систем связи и управления.

В результате четкой и слаженной работы уничтожены гусеничные бронетранспортеры зарубежного производства М113, боевые бронированные машины M1117, HMMWV и другая бронетехника, а также живая сила противника. Таким образом, ротация боевиков была успешно сорвана.

Ранее сообщалось о том, что операторы дронов поразили ангары и опорные пункты ВСУ в зоне СВО.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #беспилотники #ВСУ #запорожская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 