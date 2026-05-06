Дроноводы сорвали ротацию штурмовиков ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали доставку штурмовых групп ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дроны-разведчики обнаружили перемещение бронетехники боевиков в Запорожской области. Противник пытался провести ротацию на линии боевого соприкосновения.

Координаты целей были переданы расчетам ударных дронов войск беспилотных систем. Операторы FPV-дронов точными ударами поразили технику в пути, а также машины, застрявшие после подрыва на минах.

Взаимодействие расчетов ударных и разведывательных БПЛА, выдача координат целей, контроль поражения осуществлялись в режиме реального времени с использованием штатных отечественных систем связи и управления.

В результате четкой и слаженной работы уничтожены гусеничные бронетранспортеры зарубежного производства М113, боевые бронированные машины M1117, HMMWV и другая бронетехника, а также живая сила противника. Таким образом, ротация боевиков была успешно сорвана.

Ранее сообщалось о том, что операторы дронов поразили ангары и опорные пункты ВСУ в зоне СВО.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.