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Конкурс АрМИ-2020 «Уверенный прием»

12:20 12.08.2020
Соревнования пройдут в городе Минск, Республика Беларусь.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Уверенный прием» - конкурс воинов-связистов. Соревнования поделены на пять этапов: 

- «Уверенный прием»;

- «Уверенная передача»;

- «Радиоориентирование»;

- «Военизированная эстафета»;

- «Работа на оборудовании IT-структуры».

Команда состоит из 16 человек: руководитель команды, судья радиотелеграфист, судья IT-специалист, два тренера команды, команда – 8 человек (3 человека - радиотелеграфисты, 3 человека– экипаж КШМ (начальник КШМ, радиотелефонист, водитель-электрик), 2 человека - IT-специалисты). Запасные члены команды – 3 человека (1 человек - радиотелеграфист, 1 человек - экипажа КШМ, 1 человек - IT-специалист).

Определение мест на этапах конкурса производится по сумме баллов, начисляемых каждой команде за выполнение условий данного этапа конкурса. Команда, набравшая наибольшую сумму баллов на каком-то этапе, объявляется победителем этого этапа. Остальные места среди команд на каждом этапе распределяются с учетом рейтинга баллов по уменьшению. Команда - победитель в общем зачете международного конкурса специалистов связи определяется по общей сумме баллов, начисляемых каждой команде за выполнение условий всех шести этапов конкурса. Команда, набравшая наибольшую сумму баллов за все шесть этапов, объявляется победителем конкурса. Остальные места среди команд в общем зачете международного конкурса профессионального мастерства распределяются с учетом рейтинга суммы баллов за все пять этапов каждой команды по уменьшению.

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