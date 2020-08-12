Конкурс АрМИ-2020 «Мастер-оружейник»
Конкурс «Мастер-оружейник» пройдет в Пензе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Соревнование ремонтных взводов вооружения «Мастер-оружейник» пройдет в городе Пенза. В составе каждой команды по 15 человек: командир взвода и ремонтный взвод вооружения из 14 человек.
Конкурс состоит из пяти этапов:
- ремонт 122-мм буксируемой гаубицы;
- ремонт 23-мм зенитной установки;
- ремонт 122-мм реактивной системы залпового огня БМ РСЗО;
- оружейный биатлон, эстафета;
- комплексная эстафета ремонтных взводов.