В Иркутске построят суворовское училище

В Иркутске в перспективе откроют суворовское училище. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву определиться с местом строительства учебного заведения.

«Мы имеем поручение от Верховного главнокомандующего рассмотреть возможность строительства здесь суворовского училища», - сказал Шойгу на совещании с руководством оборонных предприятий и области.

Министр напомнил, что у военного ведомства на возведение суворовских училищ уходило от четырех до девяти месяцев. Он предложил Кобзеву, чтобы в Иркутске училище было построено в аналогичные сроки.

Ранее и.о. губернатора области попросил председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова посодействовать в создании Суворовского училища. По словам Кобзева, реализовать проект власти региона намерены к 2023 году. И.о. губернатора рассказал, что открыть такое учебное заведение его попросили ветеранские организации.