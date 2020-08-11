Конкурс АрМИ-2020 «Морской десант»

«Морской десант» - соревнования морских пехотинцев в полевой подготовке.

Команду составляют: взвод морских пехотинцев (24 человека), резервный состав (девять человек), три тренера, три человека обслуживающего персонала и еще три человека технического персонала.

Конкурс разделен на три этапа: полосу препятствий, тропу выживания и эстафету.

Первый этап определяет рейтинг среди отделений морской пехоты во время преодоления полосы с 20 препятствиями.

Этап тропы выживания определяет рейтинг среди подразделений команд. Он проводится по маршруту протяженностью 4,2 километра. Каждое отделение должно пройти один круг. Старт неодновременный, с интервалом 15 минут в очередности, установленной жеребьевкой. Маршрут включает в себя марш-бросок с преодолением препятствий, стрельбу из стрелкового оружия и гранатометов и выполнение нормативов.

Победитель конкурса определяется на этапе эстафеты. Участники проходят два круга с преодолением препятствий. На первом круге боевые машины выходят на участок плава протяженностью до 800 м, для маневрирования на воде; на втором круге осуществляется стрельба из вооружения боевых машин. Протяженность маршрута - 9 км.