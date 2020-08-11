Конкурс АрМИ-2020 «Десантный взвод»

Соревнование десантных взводов пройдет на полигоне «Струги Красные» под Псковом с 23 августа по 3 сентября. В каждую команду входят до 42 человек. Состязания проходят в четыре этапа, каждый из которых включает в себя:

- Десантирование в составе взвода, поиск грузов на площадке приземления, марш-бросок;

- Индивидуальная гонка на БМД (БТР), биатлон;

- Гонка преследования на БМД (БТР) со стрельбой, ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей), без экипажей;

- Эстафета на БМД (БТР), марш-бросок (эстафета) с преодолением полосы препятствий для подразделений ВДВ со стрельбой из стрелкового оружия без экипажей, индивидуальный прыжок на точность, ведение рукопашной схватки.

Команда-победитель и команды-призеры конкурса определяются решением судейской комиссии по количеству баллов, набранных командами государств-участников в ходе этапов. Количество баллов за этап конкурса определяется за общее время прохождения маршрута этапа командой с учетом преодоления препятствий, результатов стрельбы и добавленного штрафного времени. В отдельных номинациях без техники оцениваются команды по договоренности.

Награждение команды-победителя и команд-призеров Конкурса медалями осуществляется в торжественной обстановке в ходе церемонии награждения участников по окончании первого, третьего и четвертого этапов и утверждения главным судьей Конкурса итоговых протоколов этапов Конкурса.

Также в конкурсе задействованы боевые машины десанта второго поколения БМД-2, БТР-80, БМП-2, парашютные системы Д-10 (Д-6 серии 4) или их аналоги, парашютные системы «Арбалет» или аналоги.