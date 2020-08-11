В Карском море на воду возложили цветы и венки в память о погибших в ВОВ

Корабли и судна арктической группировки Северного флота прибыли на рейд порта Диксон в северо-западной части полуострова Таймыр в Карском море. Группа Русского географического общества с ледокола «Илья Муромец» на подходе к порту возложила венки и цветы на воду в память о соотечественниках, погибших в Великой Отечественной войне.

В ближайшее время североморцы войдут в Енисейский залив и приступят к плаванию вверх по течению Енисея до порта Дудинка. В конце недели там проведут учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Вместе с военнослужащими в походе участвуют члены Русского географического общества, которые выполняют исследования и наблюдения в морях Арктики на Северном морском пути. Группа исследователей расположилась на ледоколе «Илья Муромец». На подходе к Диксону они возложили венки и цветы на воду в память о соотечественниках, погибших в Карском море в годы Великой Отечественной войны.