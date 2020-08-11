Шойгу проверил ход строительства инфраструктуры для новых атомных подлодок в Вилючинске

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Восточного военного округа в Петропавловске-Камчатском (ВВО) во вторник, 11 августа, проверил строительство инфраструктуры для новых атомных подводных лодок «Ясень-М» и «Борей-А».

В ближайшее время они поступят на Тихоокеанский флот (ТОФ).

После проверки Шойгу заявил, что строительство инфраструктуры идет по графику, и поставил задачу «завершить эту работу до конца 2020 года».

Также министр обороны обратил внимание главкома ВМФ адмирала Николая Евменова и командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца на необходимость сделать базу в Вилючинске «образцовой».

Ранее сообщалось, что министр в ходе инспекции также проверит работу многофункционального медицинского центра, построенного военными строителями по поручению президента РФ Владимира Путина для предотвращения распространения коронавируса в регионе.



