Шойгу прибыл с инспекцией на Камчатку

В войска Восточного военного округа в Петропавловске-Камчатском прибыл во вторник, 11 августа, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Глава военного ведомства проинспектирует ход строительства инфраструктуры основного места базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в ЗАТО “Вилючинск”, заслушает главнокомандующего ВМФ о ходе боевой подготовки ТОФ», - сообщил представитель Минобороны РФ.

Также министр обороны намерен проверить работу многофункционального медицинского центра, который был построен военными строителями по поручению президента РФ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Напомним, что строительство многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском на 60 койко-мест было завершено 15 мая. Специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России учреждение было построено с учетом особенностей региона, для которого характерна высокая сейсмическая активность. Медцентр выдерживает землетрясения магнитудой до девяти баллов.