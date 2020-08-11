Пограничники РФ и США провели совместное патрулирование в Беринговом проливе

В Беринговом проливе прошло плановое совместное патрулирование и тренировка сил погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района Береговой охраны США.

«В Беринговом проливе в районе прохождения линии государственной границы РФ проведено совместное патрулирование пограничным патрульным кораблем “Камчатка” и сторожевым кораблем береговой охраны США “Мунро”», - говорится в сообщении пресс-службы ПУ ФСБ РФ по восточному арктическому району.

Основной целью совместного патрулирования стало выявление нарушений пограничного и природоохранного законодательства. Также российские и американские пограничники отработали алгоритмы взаимодействия с силами и средствами другой страны.

В ходе патрулирования прошла тренировка по задержанию браконьеров и спасению терпящих бедствие на воде. Пограничники отработали взаимодействие с палубным вертолетом США для изучения обстановки в районе Берингова пролива. В сообщении отмечается, что в ходе совместного патрулирования нарушений на воде не обнаружено.