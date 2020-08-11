БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершил деловой заход в порт столицы Алжира

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» зашел в город-порт Алжир после выполнения задач в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Посещение Алжира российским кораблем прошло с целью поддержания международного военно-морского сотрудничества, добавили в пресс-службе. Год назад в республику совершил деловой заход ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов».

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1 155 Северного флота РФ был спущен на воду 16 мая 1980 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. До начала 1990-х годов корабль постоянно участвовал в учениях и походах, выполнял задачи боевой службы в Средиземном море, совершил официальный визит на Кубу.

В 2010 году произведены ремонт и глубокая модернизация БПК, в ходе которых заменены комплексы вооружения и системы жизнеобеспечения, значительно улучшены условия обитаемости для экипажа. Скорость корабля - 29,5 узла, автономность - 30 суток. Экипаж составляет около 220 человек. Полное водоизмещение - 7 480 тонн.