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Шойгу рассказал о плодотворном взаимодействии между МО и Камчаткой

Андрей Аркадьев
15:54 11.08.2020
У министерства большие планы по перевооружению армии и флота на Камчатке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Между Министерством обороны РФ и властями Камчатки налажено плодотворное взаимодействие по многим направлениям. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«У нас здесь флот, у нас большая база, у нас здесь достаточно много социальных объектов. В регионе успешно решаются вопросы трудоустройства жен наших офицеров, предоставления их детям мест в детских садах и школах, обеспечения жильем личного состава», - отметил он на совещании.

По словам Шойгу,  военное ведомство и флот делает много для населения Камчатки. Министр уточнил, что речь идет, в частности, о недавно построенном инфекционном центре для лечения больных с коронавирусом, который принимает не только военнослужащих, но и гражданское население. Глава военного ведомства добавил, что с начала работы центра в нем получили медицинскую помощь 215 гражданских лиц.

«Мы, естественно, будем продолжать это делать. В этом деле должны быть объединены усилия всех профессионалов», - выразил уверенность он.

Шойгу подчеркнул, что у ведомства имеются большие планы, которые связаны в первую очередь с перевооружением армии и флота на новые образцы вооружения и техники.

«Вы знаете, что в этом году мы должны выйти по современности на довольно высокий уровень - 70 процентов. Исправность, которая держится на уровне 96 процентов. Этот показатель нам нужно будет поддерживать», - сказал он.

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отметил высокий профессионализм военных врачей, работающих в медцентре, и выразил надежду, что местное население и в дальнейшем будут пользоваться услугами центра.

Ранее сообщалось, что Шойгу проверил работу многофункционального медцентра в Петропавловске-Камчатском, построенного в рекордно короткие сроки по поручению президента РФ Владимира Путина, в первую очередь, для предотвращения распространения коронавируса в регионе.

Строительство было завершено 15 мая. Здание возводилось военными строителями с учетом особенностей региона, для которого характерна высокая сейсмическая активность. Медцентр выдерживает землетрясения магнитудой до девяти баллов.

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