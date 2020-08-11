Беспилотники «Орлан-10» будут искать пропавший под Иркутском самолет Ан-2

Беспилотники «Орлан-10» подключили к поиску пропавшего в Иркутской области самолета Ан-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Расчет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Орлан-10" воинской части Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, на текущей неделе продолжит поиски пропавшего самолета Ан-2», - говорится в сообщении.

Беспилотники будут обследовать территорию с высоты порядка одной тысячи метров, что позволит оператору более детально вести мониторинг.

Самолет Ан-2 пропал еще 19 июля на границе Бурятии и Иркутской области. Экипаж не выходил на связь. На борту находилось шесть человек.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.