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Инженерные подразделения ЮВО на спецучениях оборудовали пути движения войск и переправы на водных преградах

Роман Захаров
04:00 11.08.2020
На спецучения инженерных войск привлечено более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) во время специальных учений применили  комплекты оперативного развертывания временных дорог для преодоления войсками участков местности со сложным рельефом.

Военнослужащие выполнили осушение болотистой местности, в том числе в створах переправ. Возле береговой черты личный состав понтонного подразделения осуществил сброс звеньев понтона в воду, после этого из них была собрана паромная переправа длиной 60 метров и грузоподъемностью 170 тонн.

С помощью созданных паромов и буксирно-моторных катеров БМК-460 инженеры обеспечили переправу колесной техники на другой берег реки Дон шириной до 400 метров.

Чтобы оборудовать съезды к переправам, бойцы инженерных войск воспользовались мотопомпами для размытия грунта. Впервые для оборудования переправ в условиях морских проливов на учениях были задействованы баржи. Инженеры Черноморского флота выполнили подтопление барж-площадок для удержания ленты моста на больших течениях с использованием якорей ВМФ.

Выполнение нормативов в рамках маневров предусмотрено на современных средствах инженерного вооружения - катерах БМК-МО, БМК-МТ, а также на аэролодках.

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск ЮВО проходят одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего на спецучения инженерных войск Вооруженных сил РФ привлечено более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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