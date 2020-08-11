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Истребители МиГ-31 перехватили американский беспилотник над Чукотским морем

Андрей Аркадьев
11:11 11.08.2020
БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США не нарушил границы РФ.
Истребители МиГ-31 перехватили американский беспилотник над Чукотским морем
© Фото: Минобороны России

Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотный летательный аппарат RQ-4B «Глобал Хок» ВВС США в небе над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чукотского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа», - говорится в сообщении.

Экипажи МиГ-31 приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США. После разворота БПЛА от госграницы российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Все полеты МиГ-31 проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 начались в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-5.

RQ-4 Global Hawk - американский стратегический разведывательный беспилотник. В нормальном режиме работы радар БПЛА обеспечивает получение радиолокационного изображения местности с разрешением 1 метр. За сутки может быть получено изображение с площади 138 тыс. км² на расстоянии 200 км.
Длина - 13,53 м, размах крыла - 35,42 м. Максимальная дальность полета - 22 780 км км (RQ-4B), взлетный вес - 12 т.

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