Конкурс АрМИ-2020 «Мастера артиллерийского огня»
Соревнование минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня» пройдет в городе Саратов. В составе команд-участниц могут быть 21-23 человека: руководитель команды, член судейской комиссии, три расчета по пять человек, тренерская группа из двух человек, тренерский персонал из двух человек и при необходимости переводчики из двух человек.
Конкурс проводится в три этапа:
- индивидуальная гонка, 4 км по замкнутому кругу, штрафной круг – 500 метров;
- ночной спринт, 4 км по замкнутому кругу, штрафной круг – 500 метров;
- эстафета, 8 км по замкнутому кругу, штрафной круг – 500 метров.
Во время прохождения конкурса, участникам также необходимо выполнять стрельбы из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.
Для выполнения задач конкурса разрешено использовать следующее вооружение:
- 120 мм миномет 2Б11;
- 40 мм ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В;
- 7,62 мм пулемет ПКТ;
- 5,45 мм автомат АК-74;
- Многоцелевой тягач легкий бронированный МТ-ЛБ.
По результатам первых двух этапов определяется победитель в личном зачете. А команда-победитель выявляется по времени прохождения всего маршрута.