Армия Конкурс АрМИ-2020 «Мастера артиллерийского огня» Конкурс «Мастера артиллерийского огня» пройдет в Саратове. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Соревнование минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня» пройдет в городе Саратов. В составе команд-участниц могут быть 21-23 человека: руководитель команды, член судейской комиссии, три расчета по пять человек, тренерская группа из двух человек, тренерский персонал из двух человек и при необходимости переводчики из двух человек. Конкурс проводится в три этапа: - индивидуальная гонка, 4 км по замкнутому кругу, штрафной круг – 500 метров; - ночной спринт, 4 км по замкнутому кругу, штрафной круг – 500 метров; - эстафета, 8 км по замкнутому кругу, штрафной круг – 500 метров. Во время прохождения конкурса, участникам также необходимо выполнять стрельбы из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Для выполнения задач конкурса разрешено использовать следующее вооружение: - 120 мм миномет 2Б11; - 40 мм ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В; - 7,62 мм пулемет ПКТ; - 5,45 мм автомат АК-74; - Многоцелевой тягач легкий бронированный МТ-ЛБ. По результатам первых двух этапов определяется победитель в личном зачете. А команда-победитель выявляется по времени прохождения всего маршрута. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует