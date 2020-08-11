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Конкурс АрМИ-2020 «Мастера артиллерийского огня»

16:45 11.08.2020
Конкурс «Мастера артиллерийского огня» пройдет в Саратове.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Соревнование минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня» пройдет в городе Саратов. В составе команд-участниц могут быть 21-23 человека: руководитель команды, член судейской комиссии, три расчета по пять человек, тренерская группа из двух человек, тренерский персонал из двух человек и при необходимости переводчики из двух человек.

Конкурс проводится в три этапа:

- индивидуальная гонка, 4 км по замкнутому кругу, штрафной круг – 500 метров;

- ночной спринт, 4 км по замкнутому кругу, штрафной круг – 500 метров;

- эстафета, 8 км по замкнутому кругу, штрафной круг – 500 метров.

Во время прохождения конкурса, участникам также необходимо выполнять стрельбы из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.

Для выполнения задач конкурса разрешено использовать следующее вооружение: 

- 120 мм миномет 2Б11;

- 40 мм ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В;

- 7,62 мм пулемет ПКТ;

- 5,45 мм автомат АК-74;

- Многоцелевой тягач легкий бронированный МТ-ЛБ.

По результатам первых двух этапов определяется победитель в личном зачете. А команда-победитель выявляется по времени прохождения всего маршрута.

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